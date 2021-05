Google arbeitet an beeindruckenden Hologramm-Videochats

Es war fast eine Art „One More Thing“, das sich Google für das Ende seiner Keynote bei der heurigen Google I/O (Unser Live-Ticker zum Nachlesen) überlegt hat.

Project Starline ist ein Projekt, bei dem Videotelefonie auf eine völlig neue Art ermöglicht werden soll. Basis sind Hologramme, die so echt wirken , dass man meint, der oder die Gesprächspartner*in sitzt einem gegenüber. Die Technik wurde mit einigen Personen ausprobiert, laut dem entsprechenden Google-Video zeigten sie sich begeistert: „Es fühlt sich an, als wärst du hier“, so die Test-User.