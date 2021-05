Neues von Google: I/O 2021 Keynote im Liveticker

Nun spricht Pichai über Verbesserungen bei der Suche: So sollen Sprache und Kontext besser verstanden werden. Pichai

spricht über die Verbesserungen bei automatischer Übersetzung sowie bei Bilderkennung dank Machine Learning. Die dafür entwickelte künstliche Intelligenz soll nun auch verstärkt die Websuche verbessern. Google BERT soll hier weiter dafür sorgen, dass Kontext von Suchanfragen besser verstanden wird.

Völlig neu ist Google LaMDA, ein Sprachmodell für Dialoge. Als Beispiel zeigt Google eine emulierte Unterhaltung mit Pluto, bei der man viel über den Planeten lernen und erfahren kann. Die KI kann sich außerdem in einem zweiten Beispiel in einen Papierflieger hineinversetzen und in dieser Rolle Fragen zu dessen Aufbau beantworten.

LaMDA ist laut Pichai ein "großer Sprung" in Richtung natürlicher Unterhaltungen und Dialoge mit künstlicher Intelligenz.