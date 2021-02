Android 12 kommt mit radikal neuem Design

Demzufolge dürfte das Unternehmen sein Betriebssystem radikal umgestalten und das fängt bei der Farbgebung an. So dominieren im ganzen System Sandfarben. Auch abgesehen davon gibt es noch zahlreiche optische Anpassungen und neu gestaltete Elemente, wie 9to5Google schreibt .

Auf den Screenshots sind zahlreiche Widgets zu sehen, etwa für verpasste Nachrichten und Anrufe. Das Widget-Menü selbst ist nun eine Liste und wirkt so deutlich übersichtlicher. Auch dürfte es einen neuen Abschnitt namens “Conversations” geben, wo alle Nachrichten, Anrufe oder Chats zusammengefasst sind.Auch tauchen die “Conversations” als eigener Abschnitt im Pull-Down-Menu bei den Benachrichtigungen auf.

Privatsphäre

Neues dürfte es auch in Sachen Privatsphäre geben. So benachrichtigt einen das System nun über ein Icon in der Status-Bar, falls Kamera und/oder Mikrofon gerade aktiv sind. Tippt man darauf, sieht man, welche App gerade darauf zugreift.

Wenn man den Zugang zu Kamera und Mikrofon für Apps komplett verhindern möchte, kann man ihn in einem neuen Privacy-Menü generell unterbinden.

Beta vermutlich im Mai

Sollte die Developer-Preview tatsächlich noch im Februar erscheinen, ist davon auszugehen, dass die erste richtige Beta im Mai bereitsteht.

Die finale Version von Android 12, die wie gewöhnlich zuerst für Pixel-Phones zur Verfügung stehen dürfte, wird dann für Herbst - vermutlich September - erwartet. Deutlich später dürften dann die Updates für Geräte anderer Hersteller folgen.

Wie Android 12 schlussendlich auf den meisten Smartphones aussieht, hängt in erster Linie von Samsung & Co. ab, die jeweils ihre hauseigenen Oberflächen darüber legen.