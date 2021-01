Die besten alternativen App Stores für Android und iOS

In den vergangenen Jahren konnten Nutzer außerdem durch regelmäßige Aktionen einiges an Geld sparen, da Apps und Games immer wieder kostenlos verfügbar gemacht wurden. Die Appstore-App kann ganz einfach über die Webseite von Amazon geladen und ohne großen Aufwand installiert werden.

So kann sich der Katalog mittlerweile mehr als nur sehen lassen. Viele große und beliebte Apps sind hier vertreten und können heruntergeladen werden. Vereinzelt bietet der Amazon-Ableger auch Anwendungen exklusiv an, die dann eben nur hier und nicht etwa im Play Store verfügbar sind.

Neben der fest integrierten Repository von F-Droid erlaubt die Anwendung aber auch das Einbinden von Dritt-Repositories. Können Entwickler die Regeln von F-Droid nicht erfüllen oder wollen sie eine unabhängige Alternative zum Play Store bereitstellen, bietet sich die Einbindung via Repository an. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, findet sogar Alternativen zu F-Droid im Angebot des alternativen Stores.

Aurora Store

Nutzer von Android-Geräten, die sich nicht vollständig in die Fänge von Google begeben wollen, haben oftmals ein Problem. Zwar will man möglichst wenig mit dem Konzern aus Mountain View zu tun haben, wenn aber die ersten Apps nicht ohne den Play Store zu bekommen sind, bröckelt die Distanz zu Google schnell. Genau für dieses Problem gibt es einen praktischen Ausweg.

Der Aurora Store versteht sich als inoffizieller FOSS-Client zu Googles Play Store. Aurora reißt uns dabei nicht gleich ein Loch in die Privatsphäre, da das von Google genutzte Framework nicht zum Einsatz benötigt wird. Weder Google Play Services noch MicroG sind zum Einsatz notwendig. Um die Apps laden zu können, stellt Aurora eine Art Anonym-Modus zur Verfügung. Über einen implementierten Google-Account werden sämtliche Abfragen durchgeführt, ohne von uns eine Registrierung oder Anmeldung zu verlangen.

Um auch an Apps außerhalb unserer Region zu kommen, ermöglicht Aurora auch Spoofing. Das virtuelle Verändern des Standortes ermöglicht so den Zugriff auf Apps, die beispielsweise nur in einem Land verfügbar sind. In Zusammenarbeit mit Exodus Privacy zeigt der alternative Store außerdem an, welche Apps auf versteckte Tracker setzen und uns möglicherweise ausspionieren.

Aurora Store ist kostenlos für Android erhältlich.