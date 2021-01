Die besten Augmented Reality Games für iOS und Android

The Walking Dead: Our World

Die Erfolgsserie The Walking Dead, basierend auf den gleichnamigen Comics, konnte mit einer spannenden Geschichte die Massen begeistern. Während die Freude an der Serie stetig abnimmt, können die verschiedene Spiele aus dem TWD-Universum aber weiterhin überzeugen. So auch die AR-Variante Our World.

Auf dem Planeten hat sich eine Seuche ausgebreitet, die Tote in angriffslustige Zombies verwandelt. Sofern Lebende gebissen werden, sterben auch sie und verwandeln sich in Zombies. Wie auch in Comic und Film begleiten wir in Our World die Gruppe um Rick Grimes und Co. bei ihrem Überlebenskampf. Bei der AR-Version handelt es sich primär um einen First-Person-Shooter, der die Zombie-Apokalypse in unsere Welt verfrachtet.

Im Gegensatz zu vielen anderen AR-Games findet Our World aber nicht auf einer kleinen Fläche statt, sondern nutzt die gesamte Umgebung. Zwei ausgewählte TWD-Charaktere begeben sich dann in den Kampf gegen die Zombies. Wir können uns dabei grundsätzlich frei bewegen und alles abschießen, was uns vor die Flinte läuft. Wer zusammen mit Freunden Zombies jagen möchte kann im Multiplayer gemeinsam spielen.

The Walking Dead: Our World ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.