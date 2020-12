Düstere Welten: 7 Cyberpunk-Games für iOS und Android

Whispers of a Machine

In Whsipers of a Machine schlüpfen wir in die Rolle einer Spezialagentin namens Vera. Vera ist eine kyberntisch augmentierte Agentin und muss in einer Mordserie ermitteln. In der Welt von Whispers of a Machine sind künstliche Intelligenzen verboten, doch genau diese rücken bei den Mordermittlungen immer weiter in den Vordergrund. Die Spur führt dabei zu einer Gruppe von Fanatikern, die diese schon seit mehr als hundert Jahren verbotene Technologie zum Leben erwecken wollen.

Eine Mischung aus Intrigen, persönlichen Problemen und vielen falschen Fährten erschweren die Ermittlungen für Vera. Diese wurde für ihren Einsatz mit einer Nanosubstanz ausgestattet, die ihr übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Wir können dabei selbst entscheiden, wie Vera ihre Ermittlungen angeht und welche Persönlichkeit dabei zutage tritt.

Whispers of a Maschine ist um 5,49 Euro für iOS und Android erhältlich.