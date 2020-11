5 Apps für die Zeit bis Weihnachten

Elf Yourself

Neben dem Rausch durch die Weihnachtshits gehört auch das Verschicken von Karten und Grüßen zur Vorweihnachtszeit. In Zeiten von WhatsApp und Konsorten ist der gute alte Weihnachtsgruß in Form einer Postkarte aber immer mehr ins Hintertreffen gekommen. Stattdessen wird heute nur noch digital gegrüßt. Wer sich hier aber nicht nur mit einem Einzeiler per WhatsApp melden will, kann mithilfe von Elf Yourself groß auftrumpfen. Seit mehr als einem Jahrzehnt in den App Stores, ist die Anwendung auch heute noch auf dem neuesten Stand und wird regelmäßig mit Updates versorgt.

Die Bedienung von Elf Yourself ist dabei kinderleicht. Nach dem Start der App müssen wir zuerst ein Selfie von uns anfertigen bzw. in die App importieren. Im nächsten Schritt gilt es, unser Gesicht in eine vorgegebene Vorlage einzupassen. Sofern wir mit dem Ausschnitt zufrieden sind, können wir unser Gesicht dann auf eine Karte unserer Wahl verfrachten. Neben der Motivauswahl haben wir außerdem die Möglichkeit, eine eigene Grußbotschaft hinzuzufügen. Soll die ganze Familie auf die Karte, können bis zu 4 weitere Gesichter hinzugefügt werden.

Elf Yourself bietet nicht nur statische Grußkarten an: Auf Wunsch können wir unser Elfen-Ich auch tanzen lassen. Als kleines Gimmick wurde außerdem ein AR-Feature implementiert. Dadurch lassen sich unsere gebastelten Elfen auf Objekte in der realen Welt projizieren.

Elf Yourself ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.