iPhone 19 Pro soll radikal anders aussehen

Laut dem Apple-Insider und Bloomberg-Journalisten Mark Gurman soll das iPhone-Design anlässlich dessen 20. Geburtstags komplett verändert werden. Neben einem Falthandy ist auch ein komplett neues Design für das iPhone Pro geplant.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll dieses Smartphone wie „eine einzige Glasscheibe“ aussehen. Damit würde es der ursprünglichen iPhone-Vision von Jony Ive nahekommen, der für zahlreiche legendäre frühe iPhone-Designs verantwortlich war. Während Apple mit dem iPhone X bereits in diese Richtung gegangen ist, wurden die Smartphones in den vergangenen Jahren jedoch wieder dicker.

iPhones werden wieder dünner

Jetzt soll es aber wieder in Richtung ultra-schlanker iPhones gehen. Das erste dünne Modell wird das iPhone 17 Air sein, das noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll. Auch das iPhone 19 Pro soll schlanker werden – und es könnte als erstes iPhone so wirken als ob es aus einer einzigen Glasscheibe gefertigt ist.

Bereits in der Vergangenheit hat Gurman verraten, dass das iPhone Air nur Apples erstes dünnes Modell sein würde, aber weitere Modelle nachfolgen sollen. Weitere Details zu dem neuen „gläsernen“ iPhone hat er jedoch noch nicht preisgegeben.

Verräterische Patente

Mehr über Apples Pläne könnte ein neues Patent verraten, über das MacRumors berichtete. Dieses sieht Apple-Geräte vor, die komplett aus Glas gefertigt sind. Alle Außenflächen der Geräte sollen aus Glas bestehen und so ein nahtloses Erscheinungsbild ermöglichen.

Außerdem werden im Patent druckempfindliche Bereiche auf allen Seiten beschrieben, die eine mehrseitige Benutzeroberfläche schaffen sollen. Diese Bereiche sollen es ermöglichen, das Handy zu drehen, wobei sich die Benutzeroberfläche je nach Haltung oder Ausrichtung anpasst.