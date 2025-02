iPhone-Design soll sich heuer "signifikant" ändern

Aber nicht nur das dünne iPhone Air wird laut den aktuellen Leaks ein solches Design bekommen. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass auch die regulären iPhone-17-Modelle einen solchen Look bekommen, der ganz stark an die Google-Handys erinnert . Auch hier hat Front Page Tech vor einigen Tagen diesbezügliche Konzeptbilder in Umlauf gebracht .

"Wesentliche Design-Änderung"

Auch wenn es starke Zweifel an den Renderings von Prosser gibt - er gilt nicht als allzu zuverlässig - dürfte Apple tatsächlich an einem derartigen Balken-Design arbeiten. Einig sind sich derzeit aber nahezu alle Leaks, dass es bei den iPhone-17-Geräten "signifikante" Änderungen geben wird.

So bezeichnet es beispielsweise der chinesische Leaker Digital Chat Station in einem Posting auf Weibo. Bereits im November gab es einen Bericht von The Information in dem von einer "wesentlichen Design-Änderungen" die Rede war. Das wäre vermutlich auch Zeit, denn das Erscheinungsbild der iPhones hat sich seit dem iPhone 12 aus dem Jahr 2020 nur minimal verändert.