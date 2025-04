Netflix und OpenAI testen KI-Suche: Filme nach Stimmung wählbar

In Australien und Neuseeland dürfen Netflix-Nutzer jetzt ein neues KI-Such-Feature von OpenAI testen.

Manchmal ist die Suche nach Filmen und Serien auf Netflix und anderen Streamingdiensten einfach nur nervig. Oft muss man mühsam den Titel eintippen, um schließlich das zu finden, worauf man eigentlich Lust hat. Oder es fällt einem momentan gar kein passender Film für eine bestimmte Stimmungslage ein.

➤ Mehr lesen: Gratis Games für Netflix-User: Die besten Spiele für iOS und Android

Bald könnte sich das aber ändern: Der US-Streamingriese will seine Suche künftig stärker mit KI-Features aufrüsten, wie Bloomberg berichtet. Dafür hat sich Netflix mit OpenAI zusammengetan – gemeinsam entwickeln sie die neue, intelligente Suchfunktion.

Ausgewählte Netflix-Nutzer in Australien und Neuseeland dürfen das Feature bereits testen. Wer möchte, kann freiwillig an dem Test teilnehmen.

Filme passend zur Gefühlslage

Die neue KI-Suche soll es ermöglichen, Inhalte nicht nur per Titel zu finden, sondern auch basierend auf der eigenen Stimmung. Nutzer könnten also zum Beispiel nach "traurigen" Filmen suchen oder in natürlicher Sprache beschreiben, worauf sie Lust haben. Wie genau das funktioniert, wurde bislang noch nicht im Detail erklärt.

Natürlich steckt auch jetzt schon KI in der Netflix-Software – etwa bei der Personalisierung von Empfehlungen. Ähnlich wie bei Spotify analysiert Netflix das Nutzerverhalten, um Vorschläge zu machen, die zum Geschmack der Zuschauer passen.

➤ Mehr lesen: Die besten Streaming-Apps, von denen du noch nie gehört hast

Aktuell wird das neue Feature nur in 2 Ländern getestet, soll aber später auch in anderen Märkten ausgerollt werden. Ungewöhnlich: Während Netflix neue Funktionen üblicherweise zuerst für Android veröffentlicht, ist es diesmal andersherum – momentan steht die KI-Suche nur iOS-Nutzer zur Verfügung.