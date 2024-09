Warum Netflix- und Disney-Plus-Nutzer jetzt vorsichtig sein sollten

Cyberkriminelle passen ihre Phishing-Kampagnen der Jahreszeit an. Aktuell hat man es auf Streaming-User abgesehen.

Und das wiederum ruft die Cyberkriminellen auf den Plan. Das Phishing-Radar der deutschen Verbraucherzentrale meldet, dass gerade Mails in Wellen verschickt werden, die auf Kunden von Netflix und Disney+ abzielen.

Das Mail ist leicht als Phishing erkennbar. Der User wird nicht persönlich angesprochen , das Netflix-Logo hat einen schwarzen Hintergrund auf einem weißen Mail, der Absender ist nicht Netflix und schaut man die URL in der Linkvorschau an, führt auch die nicht zu einer Netflix-Website.

Wachsam bleiben

Generell gilt: Immer skeptisch bleiben und bei Verdacht nie Links in Mails anklicken. Ist man sich nicht sicher, ruft man die Website des Anbieters selbst im Browser auf und sieht sich dort die Einstellungen an, bzw. ob der Anbieter dort eine Aufforderung zum Aktualisieren der Daten hinterlassen hat.

Handelt es sich eindeutig um ein Phishing-Mail, setzt man den Absender am besten auf die Spam-Liste und löscht das Mail. Wer etwas Zeit hat, kann das Phishing-Mail zuvor an entsprechende Stellen weiterleiten – in Österreich etwa die Watchlist Internet. Die entscheidet dann, ob eine Warnung zu diesem Phishing-Mail ausgegeben wird.