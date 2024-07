“Rufen Sie dringend Bitpanda an”: Vorsicht vor dieser SMS

Eine neue Welle an betrügerischen SMS hat bereits zu hohen Schadenssummen in Österreich geführt.

Eine Welle an Spam-SMS in Österreich richtet sich an Anwenderinnen und Anwender der Krypto-Trading-Plattform Bitpanda . So werden derzeit Nachrichten versandt, in denen es übersetzt heißt: “Ihre Anfrage zur Änderung der Bitpanda E-Mail-Adresse wurde abgelehnt. Bitte rufen Sie uns dringend an.” Zudem ist eine Telefonnummer sowie eine Art Identifikationsnummer angegeben.

Ruft man die Nummer an, werden Opfer dazu gedrängt, per SMS übermittelte Codes oder Push-TANs bekannt zu geben. Auch das ist ein Vorgehen, bei dem sofort alle Alarmglocken schrillen sollten, denn legitime Kundenservices würden sich niemals per Telefon solche Codes ansagen lassen.

➤ Mehr lesen: Wie wehrt man sich gegen Spam-SMS?

Hohe Schäden

Auch die Watchlist Internet warnt vor den Phishing-Versuchen. Demnach seien die Kriminellen vor allem in Oberösterreich erfolgreich gewesen. Dort kam es bereits zu mehreren Anzeigen mit teilweise sehr hohen Schadenssummen.

Teilweise sind die in den SMS genannten Telefonnummern bereits deaktiviert. Ruft man etwa die Nummer aus dem obigen Beispiel an, kommt man zu einer Computerstimme, wo es heißt: “You’re not set-up to use this contact feature. Please contact your admin”. Anschließend wird einfach aufgelegt.

Was tun, wenn man Daten weitergegeben hat?

Wenn es bereits zu spät ist und man sensible Daten weitergegeben hat, sollte man laut Watchlist Internet sofort die Plattform, die Bank oder den Finanzdienstleister kontaktieren.

Durch eine rechtzeitige Account-Sperrung könnte das Schlimmste noch verhindert werden. Weitere Unterstützungsangebote für den Ernstfall gibt es an dieser Stelle.