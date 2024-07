Vorsicht: Diese Marken werden am meisten für Phishing missbraucht

Cyberkriminelle benutzen bekannte Marken, um ihre Opfer zu ködern. Dabei sollte man sich vor allem vor diesen in Acht nehmen.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Check Point hat sein aktuelles Brand Phishing Ranking veröffentlicht. Dieses zeigt, welche Marken am häufigsten von Cyberkriminellen verwendet werden, um ihre Oper zu täuschen und so an persönliche Daten zu gelangen.

In den Top 10 finden sich auffällig viele Unternehmen aus dem Technologiesektor, die wichtige und häufig genutzte Dienste anbieten. Daraus lässt sich schließen, dass Menschen eher auf Phishing-Nachrichten hereinfallen, die scheinbar von diesen wichtigen Dienstanbietern stammen.

Microsoft (57 Prozent) Apple (10 Prozent) LinkedIn (7 Prozent) Google (6 Prozent) Facebook (1,8 Prozent) Amazon (1,6 Prozent) DHL (0,9 Prozent) Adidas (0,8 Prozent) WhatsApp (0,8 Prozent) Instagram (0,7 Prozent)

"Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den am weitesten verbreiteten Cyber-Bedrohungen", sagt Omer Dembinsky, Data Group Manager bei Check Point Software. "Sie sind oft der Einstiegspunkt für weitaus größere Kampagnen und Angriffe auf Unternehmen, Organisationen und Lieferketten."

Betrug mit falschen Adidas-Seiten

Auffällig ist auch der Anstieg von Phishing-Versuchen mit falschen Adidas-Webseiten. Die Marke schaffte es heuer zum ersten Mal in die Top 10 der Liste.

Check Point hat dabei mehrere Webseiten beobachtet, die von französischen, italienischen, tschechischen und auch österreichischen Domains stammen. Sie imitieren die echte Adidas-Website sehr gut und zielen darauf ab, dass Benutzer ihre Anmeldedaten und Zahlungsinformationen eingeben.