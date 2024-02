Wer ein Netflix-Abonnement sein Eigen nennt, kann auf einen Katalog an vielfältigen und spannenden Spielen zugreifen.

Als Netflix 2021 den Aufbruch ins Gaming-Business ankündigte, schüttelten nicht wenige mit dem Kopf. Von einigen als Schnapsidee, von anderen als Verzweiflungsakt gegen den Kund*innenschwund bezeichnet, gab es nicht viele, die der Ankündigung etwas abgewinnen konnten. Und doch scheint der Streamingdienst mittlerweile Fuß in der Gamingwelt zu fassen. Immer wieder werden interessante und spannende Titel hinzugefügt, auch das eine oder andere Nostalgie-Game ist dabei. Wer mit den Netflix-Games durchstarten möchte, braucht dabei nicht viel mehr als die Netflix-App und ein aktives Abonnement. Innerhalb der App hält Netflix dann die eigene Kategorie „Mobile Games“ bereit. Wir stellen euch diese 7 Netflix-Games vor: Twelve Minutes: iOS und Android

iOS und Android Grand Theft Auto: 3: iOS und Android

Grand Theft Auto: Vice City: iOS und Android

Grand Theft Auto: San Andreas: iOS und Android

Spiritfarer: iOS und Android

iOS und Android Reigns: Three Kingdoms: iOS und Android

iOS und Android Terra Nil: iOS und Android

Twelve Minutes In Twelve Minutes schlüpfen wir in die Rolle eines Ehemanns, den wir in seiner Wohnung aus der Vogelperspektive steuern. Der Ehemann ohne Namen wohnt dort mit seiner Frau und versucht einer Albtraum-ähnlichen Zeitschleife zu entkommen. Wir müssen dabei Informationen über ihn, die Frau sowie Ereignisse aus ihrer beider Familien sammeln, die das Bild zusammensetzen. Wir haben dabei immer exakt 12 Minuten, dann setzt sich die Zeit zurück. Der Ehemann behält seine gewonnenen Erkenntnisse aus den vorhergehenden Schleifen, nimmt er doch jeden Reset voller Leid und Enttäuschung wahr. Der Rätsel-Thriller verlangt von uns viel Fantasie und gute Kombinationsfähigkeiten, da die ständigen Wiederholungen schnell frustrierend werden können. Das Game belohnt uns aber auch mit einigen besonderen Twists und einer grundsätzlichen stimmigen Atmosphäre aus Licht, Musik und Synchronstimmen, darunter etwa Willem Dafoe. Gesteuert wird lediglich durch Antippen von Objekten, wobei viele Optionen nicht sofort klar werden. Twelve Minutes gehört zu meinen klaren Favoriten unter den Netflix-Games, weshalb ich am Ende sogar jedes der möglichen Enden durchgespielt habe. Twelve Minutes ist kostenlos für iOS und Android im Netflix-Abonnement enthalten.

Grand Theft Auto Trilogie Während der Release von GTA 6 noch etwas auf sich warten lässt, bietet Netflix die Möglichkeit, Klassiker aus dem Franchise noch einmal durchzuspielen. Konkret stellt der Streamingdienst GTA 3, Vice City und San Andreas in der Definitive Edition bereit. Zwar mussten sich die Remasters aufgrund grafisch fauler Umsetzungen einiges an Kritik gefallen lassen, am Ende des Tages kommt aber trotzdem das GTA-Feeling auf. Alle 3 Teile wurde klassisch für Smartphone und Tablet portiert. An den Storys von Tommy Vercetti, Carl Johnson und dem namenlosen Protagonisten aus Teil 3 würde nichts verändert. Gesteuert wird standardmäßig über virtuelle Knöpfe, die je nach Situation eingeblendet werden. Befinden wir uns beispielsweise im Auto, blendet das Spiel automatisch die Knöpfe für Gas, Bremse und Handbremse ein. Viel besser spielt es sich auf Gamepads, die offiziell unterstützt werden. Grand Theft Auto: 3 (iOS | Android), Grand Theft Auto: Vice City (iOS | Android) und Grand Theft Auto: San Andreas (iOS | Android) sind jeweils kostenlos im Netflix-Abonnement enthalten.

Spiritfarer Fans emotionaler Games kommen bei Spiritfarer auf ihre Kosten. Hier schlüpfen wir in die Rolle von Stella, einem Mädchen, das die Seelen von Toten als Kapitänin auf einem Schiff ins Jenseits begleitet. Bei Spiritfarer handelt es sich um eine Management-Simulation, in der wir auf dem Weg ins Jenseits die letzten Wünsche der Seelen erfüllen. Gleichzeitig erfahren wir mehr über die Geschichten der Seelen und schlussendlich auch über unsere eigene Geschichte. Während Spiritfarer grundsätzlich ein sehr entspanntes Setting bietet, gibt es einiges zu tun. Das Farmen, Minen, Fischen und Craften gehören zum Spiritfarer-Alltag. Ständig müssen wir neue Elemente einbringen, um unsere Fähre weiter auszubauen und es den Seelen angenehm zu gestalten. Es gilt Inseln zu besuchen, die wichtige Materialien für uns beherbergen, darunter Eisenerz, Gold und Zedernholz. Um kochen zu können, müssen wir etwa eine Küche auf der Fähre bauen, die es uns dann wiederum erlaubt, alle im Spiel vorhandenen Gerichte zu kochen. Die dutzenden Gerichte gilt es mit der Zeit zu entdecken, um die Seelen glücklich zu machen und mit Essen zu versorgen. Während Management eine große Rolle spielt, sind es die Storys, die das Game zu etwas Besonderem machen. Spiritfarer erlaubt es uns so viel Zeit zu nehmen, wie wir möchten. Stress oder Zeitlimits gibt es nicht. Gesteuert wird über virtuelle Knöpfe und Touchelemente auf den Oberflächen, Gamepad-Support ist ebenfalls vorhanden. Spiritfarer ist kostenlos für iOS und Android im Netflix-Abonnement enthalten.

Reigns: Three Kingdoms Auf ein recht außergewöhnliches Konzept setzt Reigns: Three Kingdoms. Die Handlung findet in den turbulenten letzten Jahren der Han-Dynastie statt, als der Aufstand der Gelben Turbane für einen Umsturz sorgte. In der Rolle des einfachen Mannes arbeiten wir uns durch geschicktes Handeln an die Spitze unserer Region und gründen mit klugen Entscheidungen eine eigene Dynastie. Während die Geschichte interessante Einblicke liefert, ist es vor allem die Art des Spieles, die es besonders macht. Bei Reigns: Three Kingdoms handelt es sich nämlich um ein Karten-Strategiespiel. Immer wieder werden uns hier Karten präsentiert, die durch Wischen nach links oder rechts, ähnlich wie bei Tinder, verschiedene Aktionen auslösen und Story-Elemente erzählen. Dabei werden uns Fragen gestellt, etwa ob wir eine Allianz schmieden, Gegner*innen beseitigen oder die Religion wechseln möchten, um neue Unterstützer*innen zu gewinnen. Neben der strategischen Textkomponente gibt es auch Kampfelemente, in denen wir uns regelmäßig gegen Gegner*innen beweisen müssen. Auch hier wird mit Karten gekämpft, die aus Angriffsstärke, Lebenspunkte und Spezialfähigkeit bestehen. Während das Spiel grundsätzlich komplett offline läuft, können diese Kämpfe auch online gegen andere Spieler*innen ausgetragen werden. Gesteuert wird über Wischgesten und vereinzelte Tippgesten. Reigns: Three Kingdoms ist kostenlos für iOS und Android im Netflix-Abonnement enthalten.