Die besten Apps zum Start in die Formel-1-Saison 2025

ORF ON und ServusTV On

Auch in diesem Jahr teilt sich der ORF wieder die Rennwochenenden mit ServusTV. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren kommentiert dort das Kult-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. Auch an jenen Wochenenden ohne Live-Übertragung zeigt der ORF außerdem die Sendung ORF Motorhome, in der die Highlights und Vorkommnisse rund um das Rennwochenende besprochen werden. Zu sehen gibt es die üblicherweise in ORF 1 übertragenen Sessions auch in der ORF ON App, die das Anhalten, Wiederholen und zeitversetzt Streamen erlaubt.

Bei ServusTV gibt es die andere Hälfte der Rennwochenenden zu sehen. Das Team besteht dort aus Andreas Gröbl, Christian Klien, Andrea Schlager, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle. Zu sehen gibt es sämtliche Inhalte in der ServusOn App, die ebenfalls das Anhalten, Wiederholen und zeitversetzte Ansehen von Inhalten erlaubt.

Beide Apps unterstützen Airplay sowie Chromecast, obendrein können Untertitel bei Bedarf zugeschaltet werden. Die Qualität ist in beiden Fällen adaptiv, kann also nicht nach eigenem Wunsch geregelt werden.

ORF ON ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

ServusTV On ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.