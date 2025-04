Trump schließt Smartphones und Laptops von Zöllen aus

Donald Trumps Regierung hat Smartphones, Computer und andere Elektrogeräte von den verhängten Zöllen ausgenommen. Das berichten mehrere internationale Medien wie Bloomberg und die BBC unter Berufung auf offizielle Quellen.

Die Ausnahmeregelung betrifft auch die 125-prozentigen Zölle, die die US-Regierung auf chinesische Produkte verhängt hat. Auch die 10-prozentigen Einfuhrsteuern für die meisten anderen Staaten wurden damit aufgehoben. Allerdings ist die Ausnahme nur vorläufig und die Situation könnte sich in Zukunft wieder ändern.

Von den Zöllen rückwirkend zum 5. April ausgenommen sind nicht nur Geräte an sich, sondern auch wichtige elektronische Komponenten wie Halbleiter, Chips und Solarzellen.

Detaillierte Regelung geplant

Am Samstagabend erklärte Trump, dass seine Regierung Anfang nächster Woche mehr Details zur Ausnahmeregelung bekannt geben wird. „Wir werden sehr konkret sein“, sagte er. „Aber wir sprechen hier über viel Geld, um das es geht. Als Land nehmen wir eine Menge Geld ein“, kommentierte der US-Präsident die neue Ausnahmeregelung.

In der Tech-Branche hatten die Zölle für Aufregung gesorgt, und man warnte, dass dadurch die Preise für Elektrogeräte wie Handys und Laptops massiv steigen könnten, weil viele davon in China hergestellt werden.

Amerikanische Technologieunternehmen wie Apple, Nvidia und Microsoft dürften nun erleichtert sein. Sie hatten sich davor ernsthafte Sorgen wegen der wirtschaftlichen Folgen der Einfuhrgebühren gemacht.

Einigen Schätzungen zufolge hätten etwa die Preise für neue iPhones um das Dreifache steigen können. 80 Prozent der iPhones, die in den USA verkauft werden, sollen derzeit in China produziert werden. Der Rest davon wird momentan in Indien hergestellt.

Trump will Produktion zurückholen

Trotz der Ausnahmeregelung will die US-Regierung die Produktion von kritischen Technologien wie Halbleiter, Chips und Smartphones in die USA zurückholen. Die Technologieunternehmen werden aufgefordert, ihre Produktion schnellstmöglich in die Staaten zu verlagern. Damit sollen unter anderem Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden.

Bereits am Mittwoch hat Trump eine 90-tägige Aussetzung der Zölle für Länder angekündigt, die höhere US-Zölle hätten zahlen sollen. Die Ausnahme war China – dessen Zölle auf 145 Prozent angehoben wurden.