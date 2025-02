iPhone SE könnte mit einem großen Haken kommen

Am kommenden Mittwoch wird Apple seine ersten neuen Produkte in diesem Jahr vorstellen. Es wird erwartet, dass das neue iPhone SE präsentiert wird. Das Mittelklasse-Handy soll mit einer reduzierten Ausstattung, aber auch zu einem niedrigeren Preis auf den Markt kommen.

Was man sich vom SE-Modell erwarten darf, wurde bereits in zahlreichen Leaks vorweggenommen. Nun sorgt jedoch eine neue Info für Irritation. Demnach könnte das günstigere iPhone mit einem bitteren Beigeschmack an den Start gehen.

Das wäre eine große Enttäuschung

Am Freitag hat ein chinesischer Händler angeblich irrtümlich das Angebot des iPhone SE bereits online gestellt. Demnach soll das Apple-Handy mit einer Mindestspeichergröße von nur 64 GB verkauft werden. Das wäre ein ziemlicher Rückschlag für all jene, die auf das günstigere iPhone spekuliert haben.