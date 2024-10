Xiaomi 14T Pro im Test: Exzellente Kamera, miese Preisgestaltung

Auch wenn es am Xiaomi 14T Pro kaum etwas Gravierendes auszusetzen gibt, greift man sich beim Preis an den Kopf.

Herzstück des Smartphones ist das Kamerasystem , das in enger Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist. Gleichzeitig wurde das Design deutlich aufgefrischt. Und dann wäre da noch die Sache mit dem Speicher , die so ziemlich alles verkompliziert.

Eines gleich vorweg: Die T-Serie ist wieder mit 2 Geräten vertreten. Das Xiaomi 14T Pro und das günstigere Xiaomi 14T . Die Unterschiede sind minimal und betreffen in erster Linie den Prozessor und die Ladeleistung.

In meinen Augen wirkt der diesjährige Look deutlich moderner und frischer als bei den Vorgängerversionen. Auch das matte Schwarz mit Titan-Anleihen gefällt mir gut.

Die maximale Refresh-Rate von 144 Hz macht sich gut bei den Marketing-Angaben. In der Praxis wird man allerdings keinen wirklichen Unterschied zwischen 120 und 144 Hz bemerken, zumal die meisten Apps die 144 Hz gar nicht unterstützen. In der Regel kommen die 144 Hz nur bei manchen Gaming-Apps zur Anwendung.

Am Bildschirm gibt es nicht das Geringste auszusetzen. Mit einer Peak-Helligkeit von bis zu 4.000 Nits ist er extrem hell. Gleichzeitig lassen die Farbstärke und der Kontrast sowie die Brillanz keine Wünsche offen.

Neben dem vielen Lob gibt es aber auch Kritik an der Kamera - hauptsächlich am Teleobjektiv und der Weitwinkelkamera . Im Vergleich zur Hauptkamera muss man dabei nämlich einige Abstriche hinnehmen.

Die Hauptkamera schafft es mühelos, in allen Lichtsituationen eine brillante Bildqualität zu bieten. Die Bilder sind scharf, kontrastreich, farbstark und lebendig. Ich muss dazu sagen, dass ich als Voreinstellung "Leica Vivid" gewählt haben.

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Teleobjektiv , das eine 2,6-fache optische Vergrößerung bietet. Bei Nacht greift die Software ziemlich stark ein, sodass die Bilder an Natürlichkeit verlieren. Bei Tag liefert das Teleobjektiv jedoch hervorragende Bilder.

Die Weitwinkelkamera ist bei Tageslicht nicht ganz so farbstark und die Details werden nicht ganz so klar dargestellt. Je weniger Umgebungslicht vorhanden ist, desto deutlicher fallen diese Einbußen aus. Bei Nacht sind die Schwächen bei den Details zum Teil deutlich zu sehen.

Google bietet längst einen leistungsfähigen, KI-basierten Editor an. Samsung hat seinen bereits nachgebessert und Apple will demnächst ebenso einen stark verbesserten Editor liefern. Auch bei Xiaomi sind nun KI-Funktionen im Editor zu finden.

Ein Vergleich zeigt, dass die KI-Funktionen von Google Fotos jedenfalls deutlich bessere Ergebnisse liefern. Wer ein bisschen mit den KI-Features spielt, wird also schnell wieder bei der Google-KI landen.

Wie gut diese KI-Features funktionieren, kommt natürlich wie immer ganz auf das jeweilige Motiv an. Es zeigt sich allerdings, dass sich die Xiaomi-KI beim Generieren von entsprechenden Inhalten ziemlich schwertut.

Prozessor, Software und Support

All jene, die vor dem Kauf eines Smartphones einen Blick auf die Art des Prozessors werfen, werden an dieser Stelle keine wirkliche Freude haben. Angetrieben wird das Xiaomi 14T Pro nämlich von einem Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm). Die Mediatek-Chips haben ja nicht unbedingt den besten Ruf, was Energieeffizienz und Leistung angeht.

Auch wenn man mit einem Snapdragon-Prozessor wohl etwas besser dran wäre, würde ein solcher Chip auch den Preis nach oben schrauben. Und wenn man mit seinem Handy nicht an die Grenzen geht, wird der Unterschied im Alltag tatsächlich ziemlich gering ausfallen.

Auf dem 14T Pro läuft Android 14 mit der Xiaomi-Benutzeroberfläche HyperOS. Auch wenn das Betriebssystem kaum Wünsche offenlässt, fehlt es mir ein wenig an Raffinesse. Der Look im Allgemeinen und das Design der einzelnen Elemente ist schon ein wenig in die Jahre gekommen.

Xiaomi verspricht, das 14T Pro mit den nächsten 4 Android-Version zu versorgen. Das bedeutet, dass das Handy noch Android 18 bekommen wird. Was die Sicherheits-Updates betrifft, will Xiaomi 5 Jahr lang mit entsprechenden Patches zur Seite stehen.

