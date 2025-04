Tokio bekommt selbstfahrende Robotaxis von Waymo

Die Sensoren der Robotaxis werden Informationen zur lokalen Infrastruktur, zu Straßenverhältnissen und dem Fahrverhalten der japanischen Bevölkerung sammeln. Erst wenn dieses Bild konkreter wird und die Tests erfolgreich sind, könnten die Robotaxis in Japan auch ohne Fahrer unterwegs sein.

Tokio hofft auf autonome Taxis

Waymo wird seine Software an die lokalen Fahrbedingungen anpassen müssen. Nach der ersten Phase, in der eine hochauflösende und genaue Straßenkarte von Tokio entstehen wird, werden weitere Tests mit einem Fahrer hinterm Steuer notwendig sein. Erst danach will man in der japanischen Hauptstadt auf komplett autonomes Taxifahren setzen.

„Für uns ist es wichtig, die Unterschiede bei der Fahrumgebung zu verstehen und zu erfahren, was das Fahren hier einzigartig macht“, sagte Nicole Gavel, Direktorin von Waymo, bei einer Veranstaltung in Tokio.

➤ Mehr lesen: Video: Robotaxi fuhr 30 Sekunden lang im Gegenverkehr

Am Donnerstag fand in Tokio bereits eine erste Testfahrt statt. „Wir werden mit absoluter Sicherheit vorgehen. Damit wollen wir den Transport in Japan sicherstellen, das mit einer sinkenden Geburtenrate, einer alternden Bevölkerung und einem Mangel an Arbeitskräften konfrontiert ist“, erklärte Ichiro Kawanabe, Chef der Taxi-App GO bei diesem Event.