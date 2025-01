Ein ungewöhnlicher Vorfall mit einem selbstfahrenden Taxi sorgte letzte Woche für Aufsehen in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. Ein Mann rief das Waymo-Taxi, weil er damit zum Flughafen fahren wollte. Zuerst schien alles normal, dann begann das Auto auf einem Parkplatz aber im Kreis zu fahren. Mike Johns war in dem Auto gefangen.

➤ Mehr lesen: Spritztour im Waymo: So fährt es sich im selbstfahrenden Taxi

“Warum fährt dieses Ding im Kreis? Mir wird schwindelig”, sagte Johns in einem Video, das er während des Vorfalls aufnahm und das seitdem viral ging. „Es kreist um einen Parkplatz. Ich bin angeschnallt und kann nicht aus dem Auto aussteigen. Wurde das gehackt? Was ist los? Ich fühle mich wie in einem Film“, so Johns. Er beschrieb den Vorfall als eine “Disneyland-Fahrt” und postete das Video auf LinkedIn. Später berichteten auch die Lokalnachrichten über den Vorfall.