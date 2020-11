Die besten Apps zum Entspannen und Abschalten

Psychische Gesundheit und Wohlbefinden sind Themen, die grundsätzlich immer eine Rolle spielen. Durch die starken Veränderungen und Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie sind diese Themen in den vergangenen Monaten aber noch stärker in den Fokus gerückt. Sorgen um die Gesundheit, finanzielle Unsicherheit, Stress in der Arbeit und Schlafstörungen sind aber Angelegenheiten, die immer Relevanz haben und nicht ignoriert werden sollten.

Um mit diesen Themen umzugehen, gibt es einige Möglichkeiten. Auch Apps können einen positiven Beitrag leisten, um das Wohlbefinden zu verbessern und Ängste zu bekämpfen.