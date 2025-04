IDSF: Konferenz für Digitale Sicherheit findet in Wien statt

Cyberattacken, Betrug, Desinformation und die Zunahme Künstlicher Intelligenz: Sich digital zu wappnen wird in Zeiten wie diesen immer wichtiger. Deshalb findet vom 4. bis 6. Juni das 4. International Digital Security Forum (IDSF) im Wiener Museumsquartier statt.

Die diesjährige Konferenz zur digitalen Sicherheit ist dem Motto „Balancing Sovereignty and Solidarity in the Digital Age“ gewidmet. Unter digitaler Souveränität wird die Kontrolle über nationale Daten und Infrastrukturen verstanden. Digitale Solidarität hingegen baut auf internationaler Zusammenarbeit auf, um gemeinsame Sicherheitsstandards zu entwickeln und Wissen auszutauschen.

Cybersicherheit und Peace-Tech

An diesen 3 Tagen soll verstärkt über Cybersicherheit in einer globalisierten Welt, KI-gesteuerter Sicherheit kritischer Infrastrukturen und PeaceTech-Initiativen diskutiert werden. Darüberhinaus soll besprochen werden, wie Unabhängigkeit und Zusammenarbeit in Einklang gebracht werden können, um globale Herausforderungen im Bereich der digitalen Sicherheit zu bewältigen.

Neben nationalen sind auch internationale Führungskräfte sowie Interessensvertreter bei der IDSF geladen. Die Teilnehmer erwartet eine Mischung aus Keynotes und Podiumsdiskussionen mit Experten von Behörden, Wissenschaft und Industrie.

An Tag 1 findet beispielsweise eine Diskussion über Tech-Diplomatie in einer Quantenwelt statt. Am zweiten Tag wird über die Sicherheit nuklearer Ökosysteme diskutiert und am dritten Tag ua. über Informationsintegration, Desinformation und deren gesellschaftliche Auswirkungen.

Mehr als 100 Speaker

Die Konferenz ist als rein physische Veranstaltung konzipiert und wird vom Austrian Institute of Technology (AIT) mit Unterstützung von nationalen Ministerien, sowie Partnern wie der ARGE Sicherheit, der Wirtschaftskammer Österreich, dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) und der Agency for Economic Cooperation and Development (AED) organisiert.