Das sind unsere besten Apps des Jahres

Signal

Signal, bzw. die Vorgänger-Apps TextSecure und RedPhone, sind schon seit einigen Jahren auf dem Markt und bewegten sich bisher im Schatten von WhatsApp. Nichtsdestotrotz gehört Signal in diesem Jahr zu den Top-Apps. Und das gleich aus mehreren Gründen.

Die Quelloffenheit in Kombination mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einer (meta-)datenarmen Kommunikation machen Signal schon von Haus aus zu einem Favoriten in Sachen Sicherheit. In diesem Jahr hat die Chat-App aber besonders große Fortschritte gemacht, die vor allem für den Konkurrenzkampf gegen WhatsApp entscheidend sind. So wurde unter anderem die Videotelefonie verbessert und ausgebaut, sodass diese auch auf dem Desktop und seit Anfang Dezember in Gruppen mit mehreren Teilnehmern funktioniert.

Auch Gruppenunterhaltungen erhielten ein großes Update und lassen sich nun besser verwalten. Kleinigkeiten wie Emoji-Reaktion, Sticker und der Sicherheitspin gehören ebenso zu jenen Updates, die Signal noch näher an die Konkurrenz herangebracht haben.

Signal ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.