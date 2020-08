Die besten TikTok-Alternativen für iOS und Android

Chingari

Was Byte in den USA ist, ist Chingari in Indien. Aufgrund angespannter politischer Verhältnisse und der Angst vor Spionage aus China, ist TikTok in Indien bereits seit Juli verboten. Um die Lücke zu füllen, hat man sich in Indien auf das einheimische Chingari gestürzt.

Bereits die Diskussion um ein Verbot seit 2019 haben der App regen Zulauf verschafft, die endgültige Sperre hat dem Dienst aber noch einmal einen ordentlichen Schub verpasst. Chingari erinnert vom Design sehr stark TikTok, selbst die Menüleisten bzw. Overlays in den Videos sind fast nicht vom Original zu unterscheiden.

Auch bei Chingari können Nutzer kurze Clips erstellen, die dann in einem Loop abgespielt werden. Ebenfalls enthalten ist die Möglichkeit, Musik und andere Audioausschnitte über das Video zu legen, wie es bereits von TikTok-Vorgänger musical.ly bekannt war. Kleiner Nachteil vor allem für europäische Nutzer ist der starke Indien-Fokus.

Momentan ist die App eher auf das lokale Publikum zugeschnitten und ist noch etwas arm an Features. Auch eine iOS-App fehlt bisher. Umstände, die sich durch den drohenden TikTok-Bann in den USA aber schnell ändern könnten.

Chingari ist kostenlos für Android erhältlich.