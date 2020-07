5 Apps, die deine grauen Zellen auf Trab halten

Brain Wars

Ob es nun Fitness-Apps sind oder Games, viele Apps bieten die Möglichkeit, sich mit Freunden zu duellieren. Die Online-Kämpfe machen nicht nur Spaß, sie motivieren uns auch weiter hart zu arbeiten, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Was bei anderen Apps Gang und Gäbe ist, findet sich bei Gehirntraining-Apps tatsächlich eher selten. Nur vereinzelt ist der Vergleich möglich und dann oft nur mit nichtssagenden Zahlen.

Die App Brain Wars versucht genau hier anzusetzen. Das Spielprinzip von Brain Wars ähnelt in gewissen Zügen der beliebten App Quizduell. In Eins-gegen-Eins-Duellen treten wir hier gegen Freunde und Spieler aus der ganzen Welt an. Statt Trivialfragen über Prominente oder Essen zu beantworten, ist hier auch Skill gefragt. Matheaufgaben, Logikspiele, Rätsel und Erinnerungsaufgaben gilt es hier stattdessen zu lösen.

Beispielsweise bekommen wir 3 Zahlen vorgesetzt und müssen die richtigen Operatoren einsetzen, um die Rechnung zu komplettieren. In „High or Low“ müssen wir mithilfe unseres Gedächtnisses den Wert von verschiedenen Zahlen einordnen. Und bei „Color of Deception“ müssen wir die Farbe eines Feldes bestimmen, das gerne mal nach einer anderen Farbe benannt wird.

Während die Aufgaben grundsätzlich nicht schwer sind, erfordern sie viel Konzentration, Erinnerungsvermögen und Geschwindigkeit. Im Wettkampf bekommen wir dazu ständig die Zeit eingeblendet und erhalten außerdem laufend einen Zwischenstand.

Brain Wars ist kostenlos für iOS und Android erhältlich