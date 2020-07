Die besten Apps für den entspannten Heimaturlaub

Splitwise

Wenn es mit Freunden oder der erweiterten Familie auf Reisen geht, sind auch die Kosten immer wieder ein Thema. Wenn es um das Bezahlen von Spritkosten, Essen oder Tickets geht, kann es schnell unübersichtlich werden. Während sich so manche Kosten ausgleichen, gibt es auch immer wieder einen Schnorrer, der beim Begleichen der Rechnungen keinen Finger rührt.

Um nicht am Ende mit den Kosten übrig zu bleiben, bietet sich Splitwise an. In der App lassen sich Ausflüge und die entsprechenden Teilnehmer eintragen, um nicht die Übersicht zu verlieren. Um alles im Blick zu behalten, legen wir dazu eine eigene Sammlung für unseren Trip an.

Hier können dann sämtliche Ausgaben einzeln eingetragen werden. Mieten wir uns beispielsweise ein Appartement mit anderen, fügen wir dieses der Liste hinzu und tragen die beteiligten Personen ein. Splitwise teilt die Kosten dann auf die jeweiligen Teilnehmer auf. Gehen wir Essen, sind aber hier weniger Personen beteiligt, können dem Posten individuell Personen zugeteilt werden.

Zu jedem Eintrag können unter anderem Rechnungen und Notizen hinzugefügt werden. Außerdem kann direkt bestimmt werden, ob die Rechnung gleichmäßig aufgeteilt wird. In der Übersicht zeigt uns Splitwise dann, wer uns wieviel Geld schuldet oder ob wir selbst noch Rechnungen zu begleichen haben.

Splitwise ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.