Zocken mit den Liebsten: 7 Multiplayer-Apps für iOS und Android

Words with Friends

Angelehnt an das Spielprinzip von Scrabble, bietet Words with Friends das beliebte Wortspiel in digitaler Form an. Spieler können hier ihren umfangreichen Wortschatz unter Beweis stellen und gegen Familie, Freunde und auch zufällige Personen aus dem Internet antreten. Im klassischen Spielmodus erhalten Spieler Buchstabensteine, die sie geschickt für Wortkombinationen einsetzen müssen.

Kriterien wie Seltenheit, Länge oder der Einsatz von wertvollen Buchstaben bringen dann unter anderem mehr Punkte. Zusätzlich können Spieler auch in Blitzrunden alleine oder mit bis zu fünf Spielern antreten. Hier gilt es das Spielfeld möglichst schnell nach vielen Wörtern abzusuchen. Das Spiel wird dabei regelmäßig um neue Herausforderungen und Wörterbuch-Einträge erweitert.

Online-Spiele lassen sich ganz einfach über die Spielersuche starten. Außerdem können via Facebook-Integration Freunde mit dem Spiel gesucht und eingeladen werden. Während der Runden kann im Duell mit Freunden und Familie auch direkt in der App gechattet werden.

Words with Friends ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.