Handliches Gerät aus Österreich misst Blutdruck ohne Manschette

Um den Blutdruck zu messen, wird das Gerät einfach nur in den Händen gehalten. Die Werte werden zum Smartphone übertragen.

Zwar gibt es mittlerweile Smartwatches , wie etwa die Samsung „Galaxy Watch“ , die auch den Blutdruck ermitteln kann. Die Probleme fangen aber an, wenn man damit zum Arzt geht und sich Tabletten holen will. Tatsächlich messen diese Wearables den Blutdruck nicht wirklich – sie registrieren nur Veränderungen. Damit das funktioniert, muss man sich außerdem gelegentlich ein echtes Messgerät umschnallen, um richtige Messwerte als Referenz zu kriegen.

Jeder hat schon mal Blutdruck gemessen: Eine Manschette mit Klettverschluss wird um den Oberarm gelegt und aufgepumpt. Das stoppt den Blutfluss. Mittlerweile haben Sensoren in der Manschette das Stethoskop abgelöst und übertragen Daten auf Handys. Die klobige Armmanschette bleibt aber. Sie ist lästig und nicht sehr diskret.

Pochen im Kopf, Summen im Ohr und Schwindel – so kann sich Bluthochdruck bemerkbar machen. Jeder 4. Österreicher leidet darunter. Eine unangenehme Sache, bei der uns heimische Forscher durch ein neues Gerät unterstützen wollen. Sie haben ein digitales Messgerät entwickelt, das ohne Manschette auskommt.

Insgesamt seien diese Daten zu ungenau, erklärt Sigfried Wassertheurer vom AIT Austrian Institute of Technology, der das Forschungsprojekt leitet: „Blutdruck verändert sich extrem schnell. Jedes Mal, wenn Sie sich bücken, muss Ihr Herz anpumpen und die Gefäße ziehen sich zusammen, damit der Druck gleich bleibt.“ Exakte, regelmäßige Messungen seien im Ernstfall wichtig. „Sonst könnten sie zu wenig oder die falschen Tabletten nehmen“, so Wassertheurer.

Stift passt in jede Handtasche

Die Forscher vom AIT und der FH Wiener Neustadt haben deshalb ein manschettenloses Gerät entwickelt, das medizinischen Standards entspricht. Das stiftförmige Gerät ist so klein, dass es in jede Handtasche passt – etwa so groß wie ein Mascara.

Zum Messen drückt man einfach seine Finger auf diesen Stift. Neben einem optischen Sensor, den auch die Galaxy Watch hat, enthält der Stift einen neuartigen Kraftsensor. „Der erkennt, wie stark man aufdrückt. Er misst die Veränderung des Ausschlags“, erklärt Technik-Chef Christopher Mayer vom AIT.

„So funktioniert das auch bei der Oberarm-Manschette. Bei dieser wird externer Druck angebracht, der nach und nach abgelassen wird. Dadurch verändert sich die Pulswelle und man kann so den Blutdruck bestimmen“ erklärt Mayer. Dank dieses Sensors konnten sie das Manschettenprinzip auf den kleinen Stift übertragen. Eine App zeigt, wie stark man andrücken soll, und dokumentiert die Ergebnisse über längere Zeit.