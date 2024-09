“Wir müssen über Forschung in einer Sprache sprechen, die alle verstehen”

Am 12. und 13. September gehen erstmals die neuen Technology Talks Austria des AIT Austrian Institute of Technology in Wien über die Bühne. Die futurezone sprach im Vorfeld mit Brigitte Bach, einer der 3 Managing Directors und Sprecherin der Geschäftsführung des AIT, über Forschung in Österreich, wohin sich das AIT künftig entwickeln soll und warum das Thema Künstliche Intelligenz so zentral ist.

futurezone: Sie sind beim AIT maßgeblich für die strategische Ausrichtung zuständig. Welche Schwerpunkte wollen Sie in Zukunft setzen?

Brigitte Bach: Zwei Schwerpunkte wollen wir beibehalten: Das ist einerseits die resiliente, nachhaltige Infrastruktur (Mobilität, Energie, Bereiche im Gesundheitssystem, etc.) und andererseits die digitale Transformation von Industrie und Gesellschaft. Hier sprechen wir von Themen wie Cybersecurity, Robotik und Künstliche Intelligenz. Basierend auf diesen Kernkompetenzen haben wir uns als neue Geschäftsführung vorgenommen, neue Themen, querliegende Themen herauszugreifen und besonders zu stärken.

Was kann man sich hier in etwa vorstellen?

Zum Beispiel Industrieprozesse der Zukunft. Das sind einerseits Prozesse, die sehr stark auf Dekarbonisierung abzielen, aber auch auf Resilienz, auch im Hinblick auf zum Beispiel Materialien und Materialeinsatz. Es geht um Effizienz in der Produktion, Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und um Qualitätssicherung, Kosteneffizienz und vieles mehr. Wir arbeiten da schon mit sehr vielen Unternehmen zusammen und möchten jetzt interdisziplinär im Haus die Kompetenzen zusammenführen, um noch mal einen großen Schritt nach vorne zu kommen. Und ein weiteres wichtiges Thema ist, Künstliche Intelligenz für die Forschung einzusetzen.

Bleiben wir gleich einmal beim Thema Künstliche Intelligenz, damit befasst sich das AIT ja auch jetzt schon. Was soll da künftig weiter ausgebaut werden?

Künstliche Intelligenz ist eine wesentliche Technologie, die wir verwenden müssen, um auch in der Anwendung und der Technologieentwicklung entsprechend vorne zu sein. Wir haben uns vorgenommen, hier besondere Expertise aufzubauen – eine Expertengruppe, die dann in alle Themenbereiche hineinstrahlen soll. Zum Beispiel möchten wir eine Plattform aufbauen, die im Bereich der Materialforschung ganz wesentlich sein wird, wo es darum geht, dass neue Materialkombinationen vorgeschlagen werden. Aber auch beim Testen kann man Künstliche Intelligenz einsetzen.

Forschung ohne KI ist also gar nicht mehr denkbar?

Es ist eine Basistechnologie. Auch in Bereichen wie Robotik, Automatisierung und Qualitätssicherung - an vielen, vielen Stellen ist das relevant. Auch in der Mikrobiomforschung werden wir mit Künstlicher Intelligenz die Abläufe beschleunigen. KI hilft aber auch, Anwendungen zu entwickeln, die für die Bevölkerung sehr relevant sind. Zum Beispiel haben wir einen Fake-Shop-Detektor entwickelt, der mittels künstlicher Intelligenz in Echtzeit Tausende Merkmale abfragen kann. Man kann ihn per Link kostenlos in seinen Browser integrieren und dann bei jedem neuen Shop, den man ausprobiert, schauen, ob es sich um einen Fake-Shop handelt.

Künstliche Intelligenz ist als Technologie per se nichts Neues, hat mit ChatGPT aber einen besonderen Durchbruch in der öffentlichen Aufmerksamkeit erfahren. Würden Sie sagen, dass wir hier gerade auch sehr viel Hype erleben?

Wir erleben gerade natürlich auch viel Marketing. Aber tatsächlich gibt es bei KI eine unglaublich rasche technologische Entwicklung. Es ist richtig, dass es schon lange Expertensysteme, Datenbanksysteme usw. gab, die viel konnten. Aber jetzt ist mit Generative AI noch einmal ein großer Sprung gelungen. Wir müssen uns in Forschung, Technologie und Industrie massiv damit auseinandersetzen und KI nutzen, um in unterschiedlichen Bereichen tatsächlich vorne mitspielen zu können.