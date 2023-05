AIT wissenschaftlich und wirtschaftlich erfolgreich

Beim Austrian Institute of Technology AIT steht ein Umbruch an: Die größte Research and Technology Organisation in Österreich bekommt im Juni eine neue Geschäftsführung. Bei der aktuellen Bilanzpressekonferenz blickten die scheidenden Geschäftsführer Anton Plimon und Wolfgang Knoll auf das vergangene Geschäftsjahr und ihre Funktionsperiode der vergangenen 15 Jahre zurück.

"Das AIT hat seit dem Neustart im Jahr 2008 eine hervorragende Entwicklung genommen und schreibt eine Erfolgsgeschichte", kommentierte der Vorsitzende des AIT-Aufsichtsrats, Peter Schwab, das Jahresergebnis. Plimon und Knoll hätten das Institut vor 15 Jahren in einer sehr schwierigen Situation übernommen und daraus ein Spitzenforschungsinstitut gemacht.