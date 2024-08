AIT lädt ein zu Technology Talks Austria

Bei der Technologiekonferenz am 12. und 13. September in Wien stehen Digitalisierung und Dekarbonisierung im Mittelpunkt.

Das Austrian Institute of Technology veranstaltet am 12. und 13. September eine große Technologiekonferenz im Wiener Museumsquartier. Die Technology Talks Austria, die erstmals 1983 im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach durchgeführt wurden, finden heuer in einem ganz neuen Format statt.

Interessierte sind herzlich eingeladen, mehr als 80 renommierte Speaker aus der ganzen Welt in Vorträgen, Diskussionen und Workshops zu erleben. Das große Thema der diesjährigen Technology Talks Austria ist die "Triple Transition".

