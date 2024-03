Wo die österreichische Forschung 2024 auf der Überholspur ist

Etwa in der Quantenwissenschaft , wo Österreich mit Forscher*innen wie Anton Zeilinger , der 2022 den Nobelpreis für Physik erhielt, eine internationale Spitzenstellung hat. Fraglich sei, ob wir uns dort auch halten können oder ob andere wieder an uns vorbeiziehen. Das war in der Vergangenheit ein Problem.

In puncto geniale Köpfe stehen wir offenbar gut da: Es gibt zahlreiche Ideen für Produkte , die die Welt in Zukunft brauchen könnte – sogar zu viele. Aus diesem Grund wurden im Vorjahr 22 Prozent der beantragten Förderungen von der FFG abgelehnt.

„Forschung und Entwicklung geht nur mit Köpfen. Wir brauchen Menschen und Moneten“, sagt die Geschäftsführerin der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) Henrietta Egerth in der Jahresrückschau, die in der Vorwoche präsentiert wurde.

Produktentwicklung

Laut Tausz gehe es nun darum, „dass wir hier schneller in die Verwertung gehen können. Damit es uns in Österreich – bzw. in Europa – nicht so geht wie bei anderen Themen, wo wir plötzlich unseren Wettbewerbsvorteil verlieren. Stichwort Halbleiter, wo Asien mittlerweile viel stärker ist als Europa. Wir wollen in der Quanten-Thematik nicht das Gleiche erleben“.

Aus der Grundlagenforschung müssten deshalb schneller praktische Produkte entstehen, so Tausz. Neben der Quantenforschung liegt ein besonderer österreichischer Fokus schon länger auf den Bereichen Lebenswissenschaften, Autos sowie der Oberflächen- und Materialforschung.

20 Jahre FFG

Für die Umverteilung der Mittel ist hierzulande maßgeblich die FFG verantwortlich. Heuer feiert die wichtigste staatliche Förderstelle für Technologie und Innovation ihren 20. Geburtstag. Fördermittel flossen in der Vergangenheit sowohl an bekannte Start-ups wie Bitpanda oder Refurbed, als auch an Grundlagenforscher*innen wie eben Nobelpreisträger Anton Zeilinger.

Das Geld stammt zum Großteil aus öffentlicher Hand – insbesondere vom Klimaschutzministerium (BMK) und der Europäischen Union – etwa von der europäischen Weltraumagentur ESA. Hinzu kommen Einnahmen, die die FFG selbst erwirtschaftet.