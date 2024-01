Wie österreichische Forscher Krypto-Betrüger auffliegen lassen

Cyberbetrüger*innen können sich überall verstecken: Sie lauern hinter Werbeanzeigen im Internet und QR-Code-Stickern, die auf Parkbänken kleben. Oft versprechen sie hohe Gewinne durch Krypto-Investments. Kryptowährungen sind digitale Finanzmittel, die nicht nur für legitime, sondern auch für verschiedenste kriminelle Zwecke eingesetzt werden.

Bei einer gängigen Masche folgen die Opfer einem Link und füllen dann ein Formular aus. Später ruft ein Callcenter an und überredet sie zu einer Investition.

Wo landet das Geld?

Das eingezahlte Geld fließt dann auf das Konto einer Krypto-Börse. Dann verliert sich die Spur des Geldes normalerweise, weil es von den Betrügern in ein globales Geldwäschenetzwerk eingespeist wird. Die versprochenen Gewinne bleiben aus, stattdessen verlieren die Opfer ihr Geld. Die einzige Spur, die Ermittler zu den Kriminellen führen kann, ist die Kontonummer, auf die der Betrag eingangs einbezahlt wurde.

Derzeit müssen polizeiliche Ermittler*innen in Betrugsfällen mit speziellen Programmen immer einzeln überprüfen, wo das Geld hin ist. Weil die Zahl der Betrugsfälle aber massiv steigt, können sie längst nicht mehr alle Transaktionen zurückverfolgen. „Die Einzelüberprüfung funktioniert nicht mehr, zudem werden die Geldwäsche-Netzwerke immer komplexer und professioneller“, erklärt der Krypto-Forscher Bernhard Haslhofer der futurezone. „Diese Netzwerke werden über unzählige Mittelsmänner automatisch aktiviert. Hier noch immer manuell vorzugehen, ist aus unserer Sicht vergeudete Liebesmüh“, erklärt er.

Die Behörden brauchen daher dringend neue forensische Methoden, mit denen sie Geldströme schneller, effizienter und automatisiert verfolgen können. So ein Werkzeug entwickelt Haslhofer mit seinem Team am Complexity Science Hub (CSH) in Wien. Vergangenen Oktober starteten die Forscher*innen dazu das Projekt „DeFi Trace“. Seit etwa drei Jahren beobachten sie das Aufkommen einer neuen Art von Krypto-Börse, die auf der Ethereum-Blockchain basiert.

