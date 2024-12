Hyundai und Kia präsentieren tragbaren Roboter "X-ble Shoulder"

In einer Pressemeldung bezeichnet Hyundai das als "tragbaren Roboter". Er wird wie eine Weste am Oberkörper getragen und wiegt 1,9 kg . Gefertigt wird es aus Kohlefaser-Verbundstoffen und "verschleißfesten Materialien", wodurch es als leicht aber robust beschrieben wird. Es wird auf den Träger angepasst.

Einsatz in der Industrie

Hyundai und KIA sehen den Einsatz vor allen in der Automobilindustrie, dem Bauwesen, Schiffbau, Luftfahrt und in der Landwirtschaft. X-ble Shoulder soll dort Arbeitsunfälle und Erkrankungen verhindern.

Einen Preis haben die Firmen noch nicht genannt. Hyundai schreibt, der Marktwert der Exoskelett- und Wearable-Robotik-Branche liege aktuell bei 2,9 Milliarden US-Dollar (2,7 Milliarden Euro). Bis 2029 soll das auf 10,25 Milliarden Dollar (9,6 Mrd. Euro) steigen.

Marktstart in Europa für 2026 geplant

Der Marktstart soll zunächst in Südkorea stattfinden. Die Geräte sollen noch 2025 ausgeliefert werden. Zunächst wollen Hyundai und KIA sie in den eigenen Produktions- und Wartungsstellen einsetzen. 2026 will man auch internationale Märkte bedienen, auch in Europa.

Neben X-ble Shoulder arbeiten Hyundai und KIA an weiteren Wearables. "X-ble Waist" soll beim Heben schwerer Lasten unterstützen und damit Rückenverletzungen vorbeugen. Mit "X-ble MEX" wird zudem ein medizinisches Exoskelett entwickelt, dass Gehbehinderte unterstützen soll.