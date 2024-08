Motor für die Beine: Exoskelette für die Freizeit kommen

Mit Exoskeletten schneller laufen oder länger wandern ist keine Science Fiction mehr.

Es klingt ein wenig wie Science Fiction: Geräte, die einem übermenschliche Kräfte verleihen können. Plötzlich kann man extrem schwere Dinge heben, viel höher springen, schneller laufen oder weiter gehen, als man es für möglich gehalten hätte. Genau das ermöglichen sogenannte motorisierte Exoskelette. Dabei handelt es sich um eine Art Gerüst, das direkt am menschlichen Körper getragen wird. Mit Motoren ausgestattet kann es Gelenke, Muskeln und somit Bewegungen unterstützen. Man wird kräftiger und ausdauernder. So, als würde man mit einem E-Bike statt mit einem normalen Rad fahren, nur eben beim Gehen oder Wandern. ➤ Mehr lesen: Hose mit Exoskelett unterstützt beim Wandern Genau dieses Prinzip macht sich nun ein Bekleidungshersteller zunutze. Arc’teryx hat eine Wanderhose mit fix integriertem Exoskelett entwickelt. Unterstützung geholt hat man sich dabei von Skip. Das Start-up entstand aus der Forschungsabteilung X des Google-Mutterkonzerns Alphabet.

Man fühlt sich 14 Kilogramm leichter Ein Elektromotor im Bereich des Knies liefert beim Gehen zusätzliche Unterstützung. Gleichzeitig absorbiert er Stoßkräfte beim Bergabgehen und entlastet so die Gelenke. Laut dem Hersteller “fühlt man sich dadurch 14 Kilogramm leichter”. Und das trotz des Gewichts der Hose von knapp 3,2 Kilogramm. Gedacht ist die Hose für Bergwanderungen, daher auch der Name MO/GO - Mountain Goat. Man wolle Wandern mehr Menschen zugänglich zu machen, auch solchen, die nicht die notwendige Ausdauer haben, heißt es. Ebenfalls vergleichbar mit E-Bikes ist der Umstand, dass man den Grad der Unterstützung selbst wählen kann. Man kann sich also aussuchen, wie viel mechanische Muskelkraft mithelfen soll. Wirklich lange Wanderungen kann man mit der Hose jedoch nicht unternehmen, zumindest nicht, ohne zwischendurch zu laden. Eine Akkuladung genügt nur für rund 3 Stunden. Wer mit dieser Hose elektrisch wandern gehen möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen. 5.000 Dollar (etwa 4.600 Euro) werden dafür fällig. Ausgeliefert werden soll sie Ende 2025. In den USA sowie in Kanada kann man die Hose auf ausgewählten Wanderwegen zudem wahlweise mieten. 80 Dollar kostet das für 8 Stunden. ➤ Mehr lesen: Start-up startet mit Massenproduktion von Exoskeletten Mehrere Start-ups bieten Exoskelette an Die Idee ist nicht völlig neu. Auch andere Unternehmen haben arbeiten an ähnlichen Produkten. Hypershell verkauft das Outdoor AI Exoskeleton um 1.500 Euro. Dieses wird um die Hüfte sowie die Beine geschnallt und soll ebenso beim Laufen, Wandern oder Bergsteigen unterstützen. 30 Kilogramm sollen durch die motorisierte Unterstützung kompensiert werden können.

Das Exoskelett Dnsys X1 kommt wie das Produkt von Hypershell ohne Hose, man montiert es einfach über der Kleidung, die man gerade trägt. Der Hersteller verspricht, dass man beim Gehen und Laufen bis zu 50 Prozent Kraft spart. Es soll sich anfühlen, als wäre man um 38 Kilogramm leichter. “Als hätte man einen Rennfahrmotor in seinen Beinen”, heißt es in dem Werbeversprechen. Man soll damit ohne weiteres bis zu 27 km/h schnell laufen können - deutlich schneller als der Marathon-Rekordläufer.

Das Projekt wurde im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne finanziert, rund 1,24 Millionen Euro wurden von 1.767 Unterstützerinnen und Unterstützern eingesammelt. Erste Prototypen wurden bereits zum Testen an Journalisten versandt. Chris Haslam von Wired schreibt in seinem Test zwar, dass es grundsätzlich funktioniert, stellt aber den Sinn für Menschen, die gesund und fit sind, infrage. ➤ Mehr lesen: Intelligentes Exoskelett soll Pflegekräfte unterstützen Medizinische Anwendung Genau das dürfte allerdings ein Bereich sein, in denen Exoskelette tatsächlich lebensverändernd sein können. Das spanische Start-up Able Human Motion hat ein Exoskelett entwickelt, mit dem Menschen, die im Rollstuhl sitzen, wieder gehen können. In einem ersten Schritt wird das Gerät für die Reha von Patientinnen und Patienten eingesetzt, künftig soll es aber auch für den täglichen Einsatz genutzt werden können.

Pflege und Industrie Mit Exoskeletten kann aber auch Gesundheitspersonal unterstützt werden. Das Gerät Apogee des deutschen Unternehmens German Bionic wurde auch für den Einsatz im Pflegebereich entwickelt. Dort müssen Patientinnen und Patienten oft vom Personal gestützt oder hochgehoben werden. Das ist zum Teil schwere körperliche Arbeit, die mit motorisierter Unterstützung sehr viel einfacher gemacht werden kann.