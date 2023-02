Start-up startet mit Massenproduktion von Exoskeletten

In der Logistik, Industrie, aber auch der Pflege sollen motorgestützte Exoskelette den Arbeitsalltag erleichtern.

Das deutsche Start-up German Bionic stellte seine Exoskelette Anfang Jänner auf der Technikmesse CES in Las Vegas vor. Dort erhielt ihre Idee einen "Best of Innovation"-Preis. Noch heuer soll die Serienfertigung der mechanischen Hebehilfen beginnen.

German Bionic entstand 2017 aus einem universitären Forschungsprojekt heraus. Seitdem entwickelten Peter Heiligensetzer und Armin G. Schmidt 6 Generationen an Exoskeletten. Die Geräte sollen Arbeiter*innen in körperlich anspruchsvollen Jobs etwa beim Heben von schweren Gegenständen helfen.

10.000 Euro pro Exoskelett

Ihr aktuelles Modell, der "Apogee Power Suit", kann man sich auf den Rücken schnallen und an Schultern, Hüfte und Oberschenkel befestigen. Der 10.000 Euro teure Kraftanzug wiegt selbst etwa 7,5 Kilogramm, entlastet den unteren Rücken bei Hebebewegungen aber um bis zu 30 Kilo.