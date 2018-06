Exoskelett: "Dritter Arm" hilft US-Soldaten beim Schießen

Der Forschungszweig der US Army hat ein Video veröffentlicht, in dem ein Soldat zu sehen ist, der von einer Art „dritten Arm“ beim Schießen mit seinem Sturmgewehr unterstützt wird. Laut offiziellen Informationen handelt es sich bei dem Exoskelett um einen Prototypen, der aktuell getestet wird. „Es kann helfen, die Waffe zu stabilisieren und den Arm zu entlasten“, so der Army-Ingenieur Dan Baechle.

Soldaten hätten mit dem rund zehn Kilogramm schweren Sturmgewehr M249 sowie mit dem über elf Kilogramm schweren M240B trainiert.