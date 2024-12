Forscher bauen Virtual Reality Headset für Mäuse

Amerikanische Wissenschaftler schicken Nagetiere mit VR in virtuelle Welten. Damit wollen Sie ihre Gehirne besser verstehen.

Mäuse haben besondere kognitive Fähigkeiten, die uns Menschen regelmäßig in Staunen versetzen. Sie können etwa äußerst geschickt durch Irrgärten navigieren. Außerdem sind sie begabte Problemlöser, wie Forscher herausfanden, die ihnen im Gegenzug Futter anboten. Hirnforscher wollen deswegen unbedingt mehr darüber erfahren, was in den kleinen Köpfchen tatsächlich passiert.

Amerikanische Wissenschaftler haben nun ein VR-Headset für Mäuse aus einfachen und billigen Komponenten wie Smartwatch-Displays und Minilinsen entwickelt, wie die Cornell University mitteilt. Die Mäusebrille unterscheidet sich aber von einer gewöhnlichen VR-Brille. Tatsächlich wird der Mäusekopf in der Brille eingespannt, während die Maus auf 2 Linsen schaut. Die Maus bewegt sich dann auf einem Laufband. Über das Headset werden die Tiere in virtuelle Welten geschickt, wo sie verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt werden.