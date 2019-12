Exoskelett: Wenn Gelähmte wieder gehen lernen

Technisches Wunder

Der Roboteranzug verfügt über zwei Knie- und zwei Hüftgelenksmotoren. Sensoren messen die eigene Körperkraft des Benützers und gleichen Defizite mittels intelligenter Software aus. Auf diese Weise macht das Exoskelett das unmöglich Scheinende möglich und lässt selbst Querschnittsgelähmte wieder gehen.

Was mit einem Exoskelett alles möglich ist, bewiesen Demblin sowie die ebenfalls im Rollstuhl sitzende 26-jährige Anna Reiter und der 35-jährige Markus Scheucher in den vergangenen zwei Jahren. Nach hartem Training machten sie mit dem technischen Ganzkörperanzug sogar bei Laufveranstaltungen in Wien mit.