Wie man ohne Kehlkopf sprechen kann

Sprechen ohne Stimmbänder

Es gibt drei verbreitete Methoden, wie Menschen ohne Kehlkopf bzw. ohne Stimmbänder sprechen können:

Eine etablierte Methode ist die sogenannte Ruktusstimme, die auch Speiseröhrenstimme genannt wird. Dabei wird Luft geschluckt und ähnlich wie beim Rülpsen wieder nach oben befördert. Geschieht dies kontrolliert, lassen sich praktisch ohne technische Hilfsmittel Wörter und Sätze formulieren. Abgesehen davon, dass sich manche Betroffene für diese Art der Erzeugung in der Öffentlichkeit schämen, ist die Ruktusstimme für manche schwierig zu erlernen. Auch können mit ihre meist nur kurze Sätze mit wenigen Worten formuliert werden. Ein Vorteil ist, dass beide Hände beim Sprechen frei bleiben.

Als zweite Variante wird ein Ventil zwischen Luftröhre und Speiseröhre platziert. Diese Stimmprothese kann Luft von der Lunge in den Rachenraum umleiten und bei Zuhalten der künstlichen Halsöffnung (Tracheostoma) einen Ton in der Speiseröhre zum Sprechen erzeugen. Das Ventil ist allerdings anfällig für Verunreinigungen und kann undicht werden. Zudem muss es in Abständen von wenigen Monaten ausgetauscht werden. Da die im Rachenraum erzeugten Schwingungen eine tiefe Frequenz aufweisen, klingt die Stimme entsprechend rau und tief, was gerade für betroffene Frauen unangenehm sein kann.

Als dritte Methode haben sich elektronische Sprechhilfen etabliert. Diese Geräte imitieren die menschlichen Stimmbänder, indem sie Schallwellen von außen durch den Hals in den Rachen leiten und ihn dadurch zum Schwingen bringen. Auf Basis dieser Tonerzeugung können schließlich Worte und Sätze formuliert werden. Bestehende Lösungen sind allerdings meist unhandlich, haben eine kurze Akkudauer und simulieren männlich klingende Stimmen. Diese Nachteile will die TU Graz beheben.