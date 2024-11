NASA will mit U-Boot und Atomhubschrauber außerirdisches Leben finden

Diese Umstände sind aber kein Hindernis, um Lebensformen entstehen zu lassen. Genauer untersucht wurde der Saturn-Mond bisher noch nicht. Die bisher verfügbaren Daten stammen von Vorbeiflügen der Raumsonden Cassini und Voyager . Die ESA-Sonde Huygens landete zudem 2005 auf der Oberfläche von Titan und lieferte Bilder von teerartigen Seen und staubigen Landschaften, die an den Mars erinnerten.

Der Saturn-Mond Titan ist der zweitgrößte Mond und einer der spannendsten Orte im Sonnensystem. Er ist der Erde nicht unähnlich, mit einer stickstoffreichen Atmosphäre, Seen, Flüssen und Regenfällen. Statt Wasser bestehen sie aber aus Methan und Ethan . Die Temperatur auf der Oberfläche ist mit geschätzten -180 Grad Celsius deutlich kälter, die Atmosphäre 5 mal dichter und der Druck doppelt so hoch wie auf der Erde.

Die Chance, dass wir in unserem Sonnensystem deutliche Hinweise auf außerirdisches Leben finden, wird immer größer. Gute Kandidaten sind die Monde der beiden Planeten Saturn und Jupiter . Die NASA arbeitet dafür an 2 sehr unterschiedlichen Ansätzen, um diese zu erforschen.

Dragonfly ist in etwa so groß wie ein Auto und wird mit einer Radionuklidbatterie bzw. Atombatterie angetrieben. Sie bezieht Energie durch radioaktiven Zerfall und soll zusammen mit weiteren Energieträgern eine Betriebszeit von 2,5 Jahren garantieren. An Bord befinden sich Instrumente zur Strahlenmessung , ein Bohrer zur Entnahme von Bodenproben und ein Massenspektrometer zur chemischen Analyse. Zudem sollen seismische Aktivitäten und die Geologie untersucht werden können.

Ein Schwarm Tauchdrohnen für Enceladus und Europa

Mit der Entwicklung ihrer Drohnen SWIM (Sensing With Independent Microswimmers), plant die NASA den nächsten Schritt dieser Mond-Erkundungen. Die kompakten Tauchroboter wurden unlängst in einem Schwimmbecken getestet. Die Prototypen sind mit 42 Zentimetern Länge und 2,3 Kilogramm Gewicht allerdings noch zu groß für den Einsatz im All. Dafür müssten sie auf ein Drittel schrumpfen.

An ihren Einsatzort sollen sie mithilfe eines Kryobots gebracht werden, also einem Eisroboter. Sie sehen aus wie Raketen und sollen sich durch dicke Eisschichten hindurchschmelzen – bisher sind das aber nur theoretische Überlegungen. Die fertigen Drohnen sollen gerade einmal so groß wie ein Smartphone sein (etwa 12 cm lang) und sollen in Schwärmen aus Dutzenden Tauchrobotern die Ozeane von Eis-Monden untersuchen.