Suche nach Außerirdischen: Wo es im Sonnensystem Leben geben könnte

Die Suche nach Leben im All beschäftigt Menschen seit jeher. Lange blickte man dafür nur in die Ferne, auf der Jagd nach einer weit entfernten Supererde. Immer deutlicher zeigt sich aber, dass die beste Chance auf so einen Sensationsfund direkt vor unserer Haustüre liegen könnte.

Dass wir Leben in unserem Sonnensystem finden, halten Forscher*innen für wahrscheinlich. Schon alleine deswegen, weil die räumliche Nähe eine genaue Suche überhaupt erst ermöglicht. Sie findet in mehreren Schritten statt. Sammelt eine Sonde etwa im Vorbeiflug Daten mit Hinweisen auf Biosignaturen, könnte man im nächsten Schritt dort landen und eventuell Proben sammeln.

Monde haben eigene Wärmequelle

Forscher haben allen voran die Eismonde von Jupiter und Saturn ins Auge gefasst. Eigentlich sind sie zu weit von der Sonne entfernt, um habitabel zu sein. „Faszinierend an den Monden ist, dass sie durch ihre Gezeitenkräfte eine eigene Hitzequelle haben“, sagt Francine Marleau, die an der Uni Innsbruck Astrophysik und Astrobiologie unterrichtet, der futurezone. Diese Kräfte sorgen für genug Reibung im Inneren, um Hitze zu schaffen.