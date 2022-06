So tief muss man bohren, um am Mars Spuren von Leben zu finden

Die Mars-Rover Curiosity und Perseverance suchen beharrlich nach Spuren von Leben am Mars. Laut einer neuen Studie der NASA, werden sie dabei wenig erfolgreich sein, weil sie nicht tief genug graben können.

Das Problem liegt in der radioaktiven Strahlung am Mars und wie sie Spuren von Leben vernichtet. Dabei geht es um Aminosäuren. Die kommen in allen bekannten Lebewesen vor und zählen zu den Grundbausteinen des Lebens. Allerdings sind sie keine eindeutigen Hinweise auf Leben. So wurden etwa auch Aminosäuren im Gestein des Asteroiden Ryugu gefunden.

Im Fall des Mars könnten Aminosäuren aber die Theorie bekräftigen, dass der Rote Planet einst lebensfreundliche Bedingungen gehabt hat. Die Aminosäuren könnten durch Ablagerungen in den Marsboden geraten und dort den harschen Bedingungen trotzen. Die Studie der NASA hatte das Ziel herauszufinden, wie tief im Boden die Aminosäuren sein müssen, um potenziell Milliarden von Jahren zu überleben.

Mars ist kosmischer Strahlung ausgesetzt

Forschende gehen davon aus, dass der Mars lebensunfreundlich wurde, als er sein Magnetfeld verloren hat. Ohne das schützende Magnetfeld trugen die Sonnenwinde die Atmosphäre ab. Sie wurde immer dünner, bis schließlich kein flüssiges Wasser mehr existieren konnte.

Ohne Magnetfeld ist der Mars auch der kosmischen Strahlung nahezu schutzlos ausgeliefert. Zum Vergleich: Auf der Erde ist ein Mensch jährlich 0,33 Millisievert kosmischer Strahlung ausgesetzt. Am Mars sind es über 250 Millisievert.

Die Strahlung durchdringt Fels und Gestein und zersetzt dort organische Stoffe wie eben Aminosäuren. Das passiert allerdings langsamer, als wenn diese einfach nur an der Oberfläche sind. Die NASA hat für die aktuelle Studie deshalb Experimente gestartet, um herauszufinden, wie tief man bohren muss, um eine Chance zu haben, intakte Aminosäuren zu finden.