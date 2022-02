Bausteine für das Leben auf der Erde könnten sich im All geformt haben

Bausteine für das Leben auf der Erde könnten sich nicht erst auf unserem Planeten, sondern schon in kosmischen Wolken geformt haben.

Dabei haben sie sich auf Peptide konzentriert. In unserem Körper transportieren Peptide beispielsweise Stoffe und bilden in Zellen stabilisierende Gerüste. Sie bestehen aus Aminosäuren, die je nach Anordnungsreihenfolge die Eigenschaften der Peptide bestimmen.

Die Frage, wie Leben auf der Erde entstanden ist, beschäftigt viele Wissenschaftler*innen. Eine der gängigsten Theorien ist, dass es mit einem Meteoriten durchs All zur Erde gekommen ist. Nun haben Forscher*innen der Universität Jena in Deutschland zusammen mit dem Max-Planck-Institut einen neuen Hinweis gefunden.

Wasser spielt wichtige Rolle

Damit sich Peptide formen können, müssen spezielle Bedingungen herrschen. Bisher war daher die gängige Vermutung, dass die Peptide sich auf der Erde geformt hatten, während Aminosäuren und andere Moleküle mit Meteoriten auf die Erde gekommen sind.

In einem Experiment zeigte das Forschungs-Team nun, dass Peptide sich auch im All formen können. Wasser spielt dabei eine wichtige Rolle, erklärt Serge Krasnokutski vom Astrophysikalischen Labor des Max-Planck-Instituts für Astronomie an der Universität Jena.

Peptide aus Aminoketen

Damit ein Peptid entstehen kann, müssen sich zwei Aminosäuren verketten, indem ein Wassermolekül entfernt wird. Damit die Aminosäure Glycin entstehen kann, muss sich aber zuerst die chemische Vorstufe Aminoketen mit einem Wassermolekül verbinden.

„Vereinfacht zusammengefasst: In diesem Fall muss für den ersten Reaktionsschritt Wasser dazugegeben werden, für den zweiten muss Wasser entfernt werden“, erklärt Serge Krasnokutski vom Astrophysikalischen Labor des Max-Planck-Instituts für Astronomie an der Universität Jena in einem Statement.

So konnten die Forscher*innen nachweisen, dass dieser Reaktionsweg auch unter kosmischen Bedingungen ablaufen kann – ohne Wasser. Sie untersuchten, ob Aminoketen-Moleküle sich direkt zu Peptiden verbinden können.