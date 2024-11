Geheimer Bericht: Die meisten Mini-Atomreaktoren werden scheitern

Diese Start-ups setzen auf sogenannte Small Modular Reactors (SMR) , also kleine modulare Reaktoren. Als SMR gelten Atomreaktoren mit einer Leistung von maximal 700 Megawatt . Das entspricht etwa dem Block 1 des Heizkraftwerks Simmering - dem insgesamt größten Kraftwerks Österreichs, das unter Volllast ca. 50 Prozent des Wiener Strombedarfs decken kann. Die 3 Blöcke des Kraftwerks liefern zusammen mehr als 1.100 Megawatt elektrische Leistung.

Frankreich will in Atomkraft investieren, und das nicht zu knapp. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron rief dafür 2021 die Strategie France 2030 aus, im Zuge deren auch Kernkraft-Start-ups gefördert wurden.

Die Mini-Atomreaktoren sollen sicherer sein als ihre großen Versionen und schneller gebaut werden können. Ein Verkaufsargument ist auch der relativ günstige Anschaffungspreis: Die Reaktorteile sollen in Fabriken in großen Stückzahlen produziert und am Standort nur noch zusammengesetzt werden.

Eine Milliarde Euro für Atom-Start-ups

Eine Milliarde Euro wollte Frankreich in verschiedene Start-ups stecken, die versprechen, die Technologie voranzutreiben. Millionen wurden bereits ausgeschüttet, um den Unternehmen in der Anfangsphase der Technologie unter die Arme zu greifen. Erst dann wurden Kandidaten von Experten geprüft, um zu ermitteln, welche von ihnen das größte Potenzial beherbergten.

Doch die Prüfung endete mit einem vernichtenden Ergebnis, schreibt das französische Medium Le Point. Unter den insgesamt 12 Start-ups, die gefördert wurden, haben die meisten, laut den Gutachtern, keinerlei Zukunft. Der Reaktor eines Start-ups sollte etwa mit Plutonium betrieben werden - einem Element, das natürlich nicht vorkommt.