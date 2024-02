Ingenieuren gelingt Meilenstein bei kleinen Atomkraftwerken

Dem britischen Unternehmen Sheffield Forgemasters hat ein Meilenstein in der Schweißtechnologie von kleinen, modularen Atomreaktoren (SMR, Small Modular Reactors) erreicht. Das Unternehmen konnte den gesamten nuklearen Behälter einer SMR-Demonstrationsalage innerhalb eines Tages zusammenschweißen. Für die Arbeit braucht man normalerweise ein Jahr.

Mit einem Durchmesser von 3 Metern und einer Wanddicke von 200 Millimeter ist das Schweißen eines solchen Behälters eine extreme Herausforderung. "Wir freuen uns, dass wir einen wichtigen Meilenstein erreicht haben, indem wir zum ersten Mal in dieser Größenordnung das Elektronenstrahlschweißen mit 100-prozentigem Erfolg und ohne Defekte eingesetzt haben", sagt der beteiligte Forscher Jesus Talamantes-Silva in einer Aussendung.

Fortschrittliches Elektronenstrahlschweißen

Sheffield Forgemasters ist das einzige Unternehmen in Großbritannien, das in der Lage ist, solche großen Schmiedestücke für Kernreaktoren herzustellen. Beim Elektronenstrahlschweißen werden Elektronen durch Hochspannung beschleunigt und auf das zu schweißende Material geschossen. Der Prozess findet in der Regel in einem lokal angelegtem Vakuum statt.

Die Schweißtechnologie eignet sich sehr gut für risikoreiche Anwendungen wie Atomkraft: Sie erlaubt sehr tiefe, schmale und parallele Nähte und eignet sich auch für kompliziert geformte Schweißnähte, da der Elektronenstrahl durch elektrische und magnetische Felder sehr präzise gesteuert werden kann.

