Mercedes erfindet die Bremse neu

Die Bremseinheit ist dabei nicht mehr am Rad, sondern direkt am Motor untergebracht. Steigt man auf das Bremspedal wird also nicht mehr im Bereich der Radaufhängung gebremst, sondern direkt bei der Antriebswelle am Elektromotor.

Neues Bremssystem hat viele Vorteile

Der Bremsbelag ist dabei eine Belagscheibe, die fest an der Antriebswelle montiert ist. Dadurch dreht sie sich mit dem Rad mit. Links und rechts davon sind Bremsscheiben, die sich nicht mitdrehen. Betätigt man das Bremspedal, werden die beiden Bremsscheiben zusammengeschoben und die Belagscheibe dazwischen "eingequetscht". Dadurch entsteht die Bremswirkung.

Das bringt mehrere Vorteile mit sich: Der Bremsbelag wird durch die Wandlung zur Belagscheibe um ein Vielfaches seiner Fläche vergrößert. Auch die Rekuperation - also die Rückgewinnung der Bremsenergie - soll mit dem neuen System gesteigert werden.