CERN plant 91 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger

Der Future Circular Collidor soll 3-Mal so groß werden, wie der bestehende Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider.

"Es ist sehr wichtig, trotz geopolitischer Konflikte in die Wissenschaft zu investieren", sagte Generaldirektorin Gianotti. Kein anderes Instrument sei geeignet, um das 2012 entdeckte Higgs-Boson zu untersuchen, fügte sie hinzu.

Im Rahmen eines Medientermins wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für den Teilchenbeschleuniger mit dem Namen Future Circular Collidor (FCC) präsentiert. Der Tunnel für die Maschine soll zwischen Genf und dem benachbarten Frankreich in einer durchschnittlichen Tiefe von 200 Metern installiert werden.

Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung , ist von der Machbarkeit eines neuen, riesigen Teilchenbeschleunigers überzeugt. Das Forschungszentrum würde damit über das außergewöhnlichste Instrument verfügen, das die Menschheit je gebaut habe, sagte CERN-Direktorin Fabiola Gianotti am Dienstag in Genf.

Große Pläne für neuen Beschleuniger

Der FCC soll in der Mitte der 2040er-Jahre den Large Hadron Collider (LHC), den bisherigen Teilchenbeschleuniger in Genf, ablösen. Er würde den LHC, den aktuell stärksten Teilchenbeschleuniger der Welt, in den Schatten stellen.

In der Machbarkeitsstudie ist laut dem CERN ein 90,7 Kilometer langer, kreisförmiger Beschleuniger als beste Möglichkeit für das Projekt auserkoren worden. Damit wäre der FCC mehr als 3-Mal so groß wie der LHC, der eine Länge von 26,7 Kilometer aufweist.

