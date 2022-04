Warum der Large Hadron Collider 3 Jahre stillstand

22.04.2022

Es dauert 6 bis 8 Wochen, bis die Maschine auf Hochtouren läuft. Dann können wieder Protonenkollisionen stattfinden.

Zum ersten Mal seit 3 Jahren wird der weltgrößte Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC) der europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf wieder eingeschaltet. Warum der LHC so lange nicht in Betrieb war, liegt an der erforderlichen Wartung der Anlage und der Komponenten, den Upgrades und zusätzlichen Verzögerungen aufgrund der Pandemie. Am Freitag wird nun sein dritter und bislang leistungsfähigster Lauf gestartet. Dabei sollen die ersten beiden Protonenstrahlen in entgegengesetzter Richtung durch den unterirdischen Ring von 27 Kilometern Länge gejagt werden.

Es dauert sechs bis acht Wochen, bis die Maschine auf Hochtouren läuft. Erst dann können wieder Protonenkollisionen stattfinden, die Erkenntnisse über die grundlegenden Gesetze des Universums preisgeben sollen.

Die Vorbereitungen laufen seit einigen Wochen rund um die Uhr. Bis zur letzten Minute herrscht in den CERN-Kontrollräumen Hochspannung. „Das ist wie bei einem Raketenstart“, sagt der deutsche CERN-Forschungsdirektor Joachim Mnich der Deutschen Presse-Agentur. „Der muss auch oft Minuten vor dem Start noch abgebrochen werden, weil ein Problem auftaucht. Wir hoffen aber, dass alles glatt geht.“ Zeit der Entstehung des Universums simuliert In dem Fall ist der per Knopfdruck gestartete Protonenstrahl, der durch den Ring zirkuliert, nach kurzer Zeit auf Computer-Bildschirmen zu sehen. „Bevor es so weit ist, muss der Protonenstrahl über elektronische Signale meist noch millimeterweise verschoben werden und er muss teils durch Nadelöhre gesteuert werden, das funktioniert nicht immer auf Anhieb“, sagt Mnich. Mit dem Teilchenbeschleuniger wird die Zeit der Entstehung des Universums vor rund 14 Milliarden Jahren simuliert. Forscher*innen beobachten bei den Kollisionen die Zerfallsprozesse und gewinnen Erkenntnisse über die kleinsten Bestandteile der Materie, die Elementarteilchen. Unter anderem wurde am CERN 2012 erstmals das 40 Jahre früher theoretisch beschriebene Higgs-Boson nachgewiesen. Es trägt dazu bei, dass Elementarteilchen eine Masse haben.

© REUTERS/Pierre Albouy