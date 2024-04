Was ist eigentlich das Higgs Boson?

Das Verständnis von der Funktionsweise der Welt in ihrer kleinsten möglichen Auflösung hatte sich damit grundlegend geändert. Das Besondere an dieser Entdeckung war allerdings nicht das Higgs Boson selbst – vielmehr bewies die Existenz des Teilchens wiederum die Existenz des Higgs-Feldes , das zuvor jahrzehntelang nur theoretisch berechnet wurde.

Als die Physiker*innen am europäischen Kernforschungszentrum CERN am 4. Juli 2012 bekannt gaben, dass sie das Higgs-Teilchen in ihrem LHC-Teilchenbeschleuniger entdeckt haben, lösten sie damit eine Welle der Begeisterung in der Wissenschafts-Community aus – danach war nichts mehr wie zuvor.

Die meisten haben wahrscheinlich schon einmal von diesem mysteriösen Teilchen ( ein Boson ist eine spezielle Art von Teilchen ) gehört, vielleicht auch unter der von Physiker*innen wenig geschätzten Bezeichnung " Gottesteilchen ". Aber was dieses genau ist oder was es tut, ist nicht einfach zu verstehen.

Wenn bei der Party keine Gäste wären, könnte Einstein schnell durch den Raum gehen. Aber es sind viele Menschen da und weil Einstein der berühmteste Physiker ist, scharen sich andere Menschen rasch um ihn, um mit ihm zu reden. So bekommt Einstein als Teilchen Widerstand in seiner Fortbewegung – er erhält Masse. Dasselbe gilt auch für Elementarteilchen, die sich durch ein Higgs-Feld bewegen. Deshalb wird dieses Prinzip als Higgs-Mechanismus bezeichnet.

Langwierige Suche nach dem Higgs-Teilchen

Ab den 1960er-Jahren begab man sich auf die Suche nach dem realen Beweis des Higgs-Teilchens. „Das Problem war zunächst, dass man gar nicht wusste, wonach man in der Realität suchen soll. Es war eine Masse in der Theorie, aber man kannte den genauen Wert nicht“, sagt Schwanda. Später führte man die Suchen mit dem Teilchenbeschleuniger am CERN durch. Das Problem war lange Zeit, dass man mit zu geringen Energien suchte. Ab 2010 wurde dort in einem bisher nicht erreichbaren Energiebereich geschossen: „Mit der neuen Maschine fand man das Higgs-Teilchen innerhalb von 3 Jahren.“

Der Teilchenbeschleuniger ist ein großer Ring mit einer Länge von 27 Kilometern. Dieser wurde ausgebaut. „Der Tunnel ist derselbe geblieben, aber man hat anstatt einer Elektron-Positron-Maschine dort eben eine Proton-Proton-Maschine installiert, mit der im Jahr 2012 tatsächlich das Higgs-Teilchen nachgewiesen wurde“, sagt Schwanda.

Im Teilchenbeschleuniger werden Protonen aufeinander geschossen, so dass diese miteinander kollidieren. „Diese Events sind sehr kompliziert, da fliegen hunderte Spuren herum - die Schwierigkeit ist es, daraus in Echtzeit etwas auszulesen“, erklärt Schwanda: „Man braucht entsprechende Software und Verfahren, um damit die Stecknadel aus dem Heuhaufen heraus zu filtern.“

Gigantische Experimente im CERN

3.000 Wissenschaftler*innen seien an einem solchen Experiment beteiligt. Es braucht Expert*innen, die die Detektoren betreiben, ebenso für die Beschleuniger und die Datenauswertung. „Es sind gigantische Mengen an Daten, die in einem internationalen Computerverbund namens GRID analysiert werden“, erklärt Schwanda.

Auf der Jagd nach dem Higgs-Teilchen hielten die Forschenden nach einer gewissen statistischen Häufung von Masseneigenschaften Ausschau: „Man hat ungefähr gewusst, wo diese Higgs-Masse ist, allerdings nicht ganz genau“, sagt Schwanda.